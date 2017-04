Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Nieuwbouw in steden vereenvoudigd

33 min geleden

DEN HAAG - Voor nieuwbouwplannen in de stad hoeven gemeenten, provincies en projectontwikkelaars per 1 juli niet meer uitgebreid toe te lichten waarom de nieuwbouw nodig is. Alleen bij bouwplannen buiten de stad blijft zo'n motivering van de behoefte nodig.