Stakingsacties bij Jumbo mogen doorgaan

De bonden gingen dinsdag over tot stakingen in de distributiecentra na eerdere stiptheidsacties in de strijd voor een nieuwe cao. Jumbo, dat toeleeft naar de voor supermarkten belangrijke paasdagen, vindt de acties disproportioneel en schadelijk.

Volgens FNV en CNV zijn de acties gerechtvaardigd volgens het actierecht, omdat de onderhandelingen met Jumbo waren stukgelopen en Jumbo niet ingaat op de eisen van de bonden. Ze eisen onder meer een loonsverhoging van 2,5 procent. Jumbo voerde deze week eenzijdig een loonsverhoging van 1,5 procent door.