Inflatie in VS zwakt af

De geldontwaarding was daarmee minder sterk dan verwacht. Economen voorspelden in doorsnee een inflatie van 2,6 procent. In februari lagen de prijzen gemiddeld 2,7 procent hoger dan een jaar eerder. Het prijspeil in 's werelds grootste economie lag vorige maand in doorsnee 0,3 procent lager dan een maand eerder.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijzen van voedingsmiddelen en energie, kwam in maart uit op 2 procent. Op maandbasis bedroeg de inflatie volgens deze maatstaf min 0,1 procent.