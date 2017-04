Staking bij Holland Casino Breda

Circa vijftig casinowerknemers die vanaf 19.00 uur staan ingepland voor de avonddienst, zullen het werk neerleggen. Volgens de bonden moet het publiek in Breda het hierdoor waarschijnlijk een avondje zonder de speeltafels doen.

Holland Casino is zichzelf aan het voorbereiden op een aanstaande verkoop door de Staat. Daarover is de laatste tijd veel te doen. Veel werknemers zijn bang dat de privatisering gepaard zal gaan met bezuinigingen. Het personeel wil daarom eerst meer zekerheden in de vorm van een goede cao en een sociaal plan.