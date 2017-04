Het meest gelezen artikel ging over een mogelijke financiële tegenvaller, namelijk als bewoners van een serviceflat in Groningen voor een eigen cateraar kiezen. Zij riskeren dan een boete van €500. Vanavond gaat het consumentenprogramma Radar hier nader op in.

Wie denkt dat bewoners in de Randstad de hoogste hypotheekschulden hebben, komt bedrogen uit. Woningeigenaren in Rozendaal hebben deze met een gemiddelde schuld van €295.000.

Sowieso een probleem hebben de 2,5 miljoen huishoudens die nauwelijks over spaargeld beschikken. Het Nibud kwam met interessante aanbevelingen, waarop door bezoekers van DFT heel verschillend gereageerd werd.

Niet minder problematisch is de situatie voor vier bewoners in Drachten, die door het hoge vochtgehalte hun huur weigerden. De rechter stelde hun in het ongelijk.

Minderbedeelde ouderen die hun toevlucht zoeken in een moestuin, wacht helaas meestal een teleurstelling. De kosten en tijd die hiermee gepaard gaan, wegen gewoonlijk niet op tegen de opbrengsten.

Voor John de Mol is geld hooguit een luxeprobleem. In zijn verlangen een multimediabedrijf te bouwen, wordt hij volledig eigenaar van SBS.