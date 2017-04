Winst Erdogan geeft lira zetje

De waarde van de lira steeg 2,5 procent tot bijna 3,6188 per dollar. Dat was de grootste sprong van de Turkse munt tijdens een handelssessie sinds eind januari.

Volgens valutahandelaren zat de munt in de lift, omdat de ontwikkelingen in Turkije na het referendum iets gemakkelijker te voorspellen zijn. Ook verwachten zij dat sommige buitenlandse investeerders terugkeren naar het land dat zij eerder ontvluchtten vanwege de politieke onrust. Door de spanningen is de Turkse munt in een jaar ongeveer een kwart minder waard geworden ten opzichte van de dollar en de euro.

Werkloosheid loopt op

De beurs in Istanbul liet maandag bij de openingsbel een plus zien van 0,7 procent. Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat het Turkse werkloosheidsniveau in januari met 13 procent op het hoogste peil is uitgekomen sinds begin 2010. De jeugdwerkloosheid stond daarbij op 25 procent.

Zo'n 55 miljoen Turken mochten zondag stemmen over de vraag of ze de president meer macht willen geven. Nadat 99 procent van de stemmen was geteld, bleek dat de voorstanders met 51 procent net in de meerderheid waren. De uitslag is een overwinning voor president Erdogan, die sprak van een historisch besluit.