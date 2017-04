Fransen naar rechter om straling gsm's

Europese wetgeving verplicht fabrikanten van telefoons de straling van de toestellen te beperken. Maar tot april vorig jaar gebeurden de controles volgens de aanklagers in weinig realistische omstandigheden, beweren de twee.

Voor consumenten die een ouder toestel gebruikten, is het onmogelijk te weten of hun toestel al dan niet beantwoordt aan de huidige normen. Gsm's produceren elektromagnetische velden die mogelijk kankerverwekkend zijn en daar wordt onderzoek naar gedaan.

Maximum stralingsdosis

Om in de EU verkocht te mogen worden, geldt een maximum stralingsdosis. In 2015 overschreed 89 procent van de 95 telefoons die in Frankrijk werden getest deze toegelaten waarden. In april 2016 werd de Europese geharmoniseerde norm herzien. Tot juni van dit jaar is er een overgangsperiode voor modellen die verkocht werden voor deze wijziging.