Google schikt over machtsmisbruik in Rusland

De Russische mededingingswaakhond klaagde er in 2015 al over dat de eigen apps en diensten van Google op Android-apparaten van tevoren geïnstalleerd zijn en soms niet geheel te verwijderen zijn. Daar zouden andere aanbieders, zoals de Russische zoekgigant Yandex, last van hebben.

Google heeft nu toegezegd de bundeling van eigen diensten in Rusland ongedaan te maken. Daarnaast wordt het mogelijk voor aanbieders als Yandex om concurrerende apps op Android-apparaten te installeren. Aanbieders moeten daarvoor deals sluiten met de makers van smartphones. Google stond dat soort deals eerder niet toe wanneer smartphonemakers het besturingssysteem van Google wilden gebruiken.

Het marktaandeel van zoekmachine Yandex in Rusland is 55 procent, tegenover 40 procent voor Google. Op Android is het aandeel van Yandex juist kleiner en wordt de voorsprong van Google steeds groter. In landen als China worden al Android-telefoons aangeboden met alternatieven voor Google. De invloed van Google is daar door de overheid al sterk ingeperkt.