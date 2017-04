Klantenaanwas Netflix stelt teleur

Het aantal abonnees groeide internationaal met een kleine 5 miljoen tot net geen 100 miljoen. Volgers van het bedrijf rekenden op bijna 5,5 miljoen nieuwe klanten. De magere klantenaanwas zorgde ervoor dat het aandeel in de nabeurshandel licht omlaag ging.

Netflix verwacht in het tweede kwartaal orde op zaken te stellen en rekent dan juist op meer nieuwe abonnees dan waar analisten gemiddeld van uitgingen. In die periode komt het bedrijf onder meer met nieuwe seizoenen van House of Cards en Orange is the New Black, een andere hitserie.

Netflix investeert veel geld in de productie van nieuwe series en films om nieuwe klanten te trekken en boekt daardoor weinig winst. In het eerste kwartaal werd niettemin een recordwinst van 178 miljoen dollar behaald, tegenover 27 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet steeg van een kleine 2 miljard dollar naar 2,6 miljard dollar.