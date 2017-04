Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Snijbloemen helpen omzet FloraHolland vooruit

23 min geleden

AALSMEER - Op de veilingen van FloraHolland is vorig jaar meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. 's Werelds grootste internationale handelsplatform voor bloemen en planten maakte dinsdag bekend dat 2016 is afgesloten met een omzetstijging van bijna 4 procent tot 4,6 miljard euro. Met name snijbloemen hielpen de omzet een handje.