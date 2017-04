Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Premier Theresa May

Pond herstelt na aankondiging Britse verkiezingen

37 min geleden DFT

Het Britse pond is dinsdag rond het middaguur teruggekrabbeld na plots flink verlies in de ochtend tegen de euro en de dollar. De Britse premier May kondigde vervroegde verkiezingen voor 8 juni aan.