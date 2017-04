Monique Smit naar Telegraaf VNDG

Het online videoplatform van De Telegraaf gaat onder meer een real-life soap rondom handbalster en voetbalvrouw Estavana Polman uitzenden. Telegraaf-verslaggever John van den Heuvel gaat in Van den Heuvel Haalt Recht op boeven jagen.

Ook voor fans van Dagboek Van Een Minnares is er goed nieuws: de populaire Vrouw-column is verfilmd en wordt in 30 afleveringen van 6 minuten online uitgezonden. Bij succes zullen er meer afleveringen gemaakt worden.

Het grootste deel van de video’s zal gratis te zien zijn. Abonnees van De Telegraaf zullen daarnaast onder meer eerder toegang krijgen tot nieuwe afleveringen.