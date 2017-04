‘Hypotheekrente voor 30 jaar vastzetten’

Eerder dit jaar liep de kapitaalmarktrente nog op, maar onder meer door de geopolitieke spanningen en het beleid van de Europese Centrale Bank is deze de afgelopen weken weer stevig gedaald.

Dit is goed nieuws voor iedereen die een nieuwe hypotheek neemt of deze binnenkort moet verlengen. Waar economen verdeeld zijn, is voor bezoekers van DFT duidelijk dat een zeer lange periode de voorkeur verdient.

Maar liefst 44% geeft de voorkeur aan 30 jaar, hoewel de rente op dergelijke hypotheken grofweg 1%-punt hoger ligt dan op 10-jaarshypotheken. Blijkbaar gaan ze ervan uit dat de rente in de komende jaren stevig zal oplopen.

24% van de respondenten ziet het meest in een looptijd van 20 jaar. Slechts 14% kiest voor 10 jaar, een periode die nog niet zolang geleden favoriet was.

Opmerkelijk is dat 18% juist meent dat woningeigenaren voor een variabele rente moeten kiezen. Omdat deze rente momenteel nauwelijks lager is dan de 10-jaars, verwachten zij blijkbaar dat de rente de komende maanden zal dalen.