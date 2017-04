Britse regering wil nog dit jaar verkiezingen

De volgende parlementsverkiezingen stonden gepland voor 2020. May heeft voor haar voornemen brede parlementaire steun nodig. Twee derde van de parlementariërs in het Lagerhuis moet voor zo'n vervroegde stembusgang stemmen. De Britse regering heeft eerder ontkend vervroegd verkiezingen te willen.

In aanloop naar de verklaring van May liet het Britse pond sterling een flinke daling zien. Nadat May de verkiezingen had aangekondigd, herstelde de koers weer. De hoofdindex van de beurs in Londen liet nauwelijks een reactie zien op het nieuws.