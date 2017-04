Fors meer winst voor Bank of America

Onder de streep resteerde een bedrag van 4,9 miljard dollar. Dat was 40 procent meer dan een jaar eerder. De omzet van de bank steeg naar 22,2 miljard dollar, van 20,8 miljard dollar een jaar eerder.

De inkomsten uit rente vielen 5 procent hoger uit op 11,1 miljard dollar. De opbrengsten uit de handel in obligaties viel met 2,9 miljard dollar 29 procent hoger uit dan in dezelfde periode in 2016.

Volgens topman Brian Moynihan van BofA profiteert de Amerikaanse economie blijvend van het optimisme onder consumenten en bedrijven, wat zich heeft doorvertaald in de resultaten van de bank.