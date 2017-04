‘Britse verkiezingen zullen marktvolatiliteit verhevigen’

De Britse premier Theresa May kondigde rond de lunch onverwachts aan dat Britse kiezers begin juni al naar het stembushokje kunnen gaan om hun favoriete politieke partij te kiezen.

Volgens Butterfill zullen de Britse verkiezingen vooral gaan over Europa en in het bijzonder de steun die May zal krijggen in de onderhandelingen over de voorwaarden om de Europese Unie te kunnen verlaten.

Hij benadrukt dat gelet op de nipte overwinning bij het Britse referendum over de Brexit halverwege vorig jaar de tegenstanders van de uittreding bij nieuwe verkiezingen de overhand kunnen gaan krijgen en vooral effect kunnen hebben op de bewegelijkheid van de valutamarkten.