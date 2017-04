Premier Spanje moet getuigen in corruptiezaak

Een van de hoofdrolspelers in de zaak is de voormalige penningmeester van de PP, Luis Bárcenas. Hij wordt ervan verdacht een geheim fonds te hebben beheerd waarmee zwart geld werd doorgesluisd naar politici. Dat gebeurde in de periode waarin Rajoy de algemeen secretaris van de partij was. Volgens critici moet de premier daarom kennis hebben gehad van de illegale praktijken.

Het illegale fonds kon worden gevuld met geld dat afkomstig was uit het zogeheten Gürtel-netwerk, dat werd gerund door een corrupte zakenman met de bijnaam 'Don Vito'. Deze Francisco Correa zou smeergeld hebben geboden in ruil voor overheidscontracten. De rechter veroordeelde de man en twee handlangers eerder dit jaar tot dertien jaar cel.