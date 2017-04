AkzoNobel heeft wind mee

AkzoNobel boekte in het eerste kwartaal een omzet van 3,6 miljard euro. Dat was 7 procent meer dan een jaar eerder. Die stijging kwam onder meer door overnames, maar ook door hogere volumes en dan vooral bij de divisies Decorative Paints en Specialty Chemicals.

Het bedrijfsresultaat (ebit) verbeterde met 13 procent naar 376 miljoen euro. Voor heel 2017 verwacht AkzoNobel dat het bedrijfsresultaat 100 miljoen euro hoger zal uitvallen dan afgelopen jaar. Verder wist het bedrijf meer rendement te halen op verkopen en investeringen.

'Fantastisch kwartaal'

Financieel topbestuurder Maëlys Castella noemde de afgesloten periode waarover het mede dankzij een overname van een onderdeel van BASF recordresultaten boekte, ‘een fantastisch kwartaal’. “We voorzien een 100 miljoen hoger ebit-bedrijfsresultaat”, zei Castella. “Daarmee komen we aan de bovenkant van onze doelstellingen” voor de periode van 2016 tot 2018 terecht, als het gaat om de rendementen op omzet en investeringen, aldus Castella.

De markt voor coatings voor de maritieme en olie- en gas industrie bleef zwak, maar werd volgens de cfo gecompenseerd door goede resultaten in met name de automobiel industrie. Het bedrijf is optimistisch over de economie in de markten waarin het actief is, en ziet de omstandigheden zelfs in Latijns-Amerika stabiliseren.

Strategie-update

Bij de speciaalchemietak viel de omzet 7 procent hoger uit, geholpen door positieve volume- en wisselkoerseffecten. Vanochtend zal het moederbedrijf van merken als Sikkens, Ceta Bever en Alabastine in een strategie-update meer uit de doeken doen over de opties voor de speciaalchemietak.

Verfconcern PPG Industries heeft Akzo al enige tijd in het vizier, maar de Amerikanen zijn al twee keer de deur gewezen. Inmiddels voeren aandeelhouders van Akzo de druk flink op; zij willen dat er op zijn minst met PPG gesprekken worden begonnen. Akzo blijft echter weigeren om met PPG om de tafel te gaan.

Akzo liet tijdens de eerste afwijzing al weten dat wordt gekeken naar de opties voor de speciaalchemietak. De splitsing moet twee ,,gefocuste'' bedrijven opleveren, die op lange termijn meer waarde opleveren dan het huidige Akzo als geheel.

