Verlies en omzetdaling voor TomTom

29 min geleden

AMSTERDAM - TomTom is in het eerste kwartaal in de rode cijfers gedoken, terwijl de omzet nog steeds onder druk stond. Vooral de consument liet de Amsterdamse navigatiedienstverlener in de steek. De verkoop van navigatiekastjes voor in de auto ging opnieuw stevig omlaag.