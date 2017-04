De omzet in het eind maart afgesloten boekjaar steeg met 4,2 procent tot bijna 1,1 miljard euro. Ook in Australië en Noord-Amerika deed het bedrijf goede zaken, maar in Europa was het beeld wisselend, aldus Rémy Cointreau.

De verkoop van het cognacmerk Rémy Martin klom met 10 procent. Het bedrijf handhaafde zijn verwachting dat de operationele winst in het afgelopen boekjaar is toegenomen.