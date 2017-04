In februari werd de inflatie juist nog aangejaagd door de hogere energieprijzen. Dat effect was in maart een stuk minder. In de gehele Europese Unie werd vorige maand een inflatie gemeten van 1,6 procent.

Volgens Eurostat stegen de consumentenprijzen in de EU vorige maand het sterkst in de Baltische staten. In Roemenië, Ierland en Nederland ging het prijspeil het minst sterk omhoog.