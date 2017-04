ABP en APG al aan simpele pensioenpotjes

Vlak voordat sociale partners een akkoord bereiken over een nieuw pensioenstelsel met naar verluidt een grote rol voor eigen pensioenrekeningen (met collectieve risicodeling), is het ABP met het APG al aan het experimenteren met potjes.

Groeiende opbouw

Het idee is dat een eigen pensioenpot die de huidige opbouw per deelnemer toont, meer inzicht en vertrouwen geeft, mede omdat ze de opbouw zien oplopen. Pensioenoverzichten van fondsen tonen nu vooral verwachte uitkeringen via veel onzekere aannames voor komende decennia.

Het ABP en het APG hebben met 3000 deelnemers in een experiment fictieve eigen potjes ontwikkeld, ondanks dat nu nog collectief wordt opgebouwd. In de potten krijgt de deelnemer via één totaalbedrag en een eenvoudige grafiek van de aangroei te zien wat voor hem in kas zit en voor welk deel dit van eigen inleg, werkgeversbijdragen en beleggingsrendement komt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat begin 2018 alle deelnemers van het ABP een eigen pensioenpot hebben.

Vrees

De pensioenorganisaties merkten in gesprekken met focusgroepen dat deelnemers zich zorgen maken of er nog wel iets voor hen in de pensioenpotten overblijft en of er wel goed mee wordt belegd. Het overzicht van de eigen pensioenpot moet hier een einde aan maken.

„Het geeft nu al een blik op wat je opbouwt, maar we oefenen hiermee ook voor een nieuw meer geïndividualiseerd pensioenstelsel met beschikbare premieregelingen”. zei ABP-directeur Nicole Beuken woensdag bij de presentatie voor andere fondsen en toezichthouders. De kracht is volgens haar eenvoud. „Eerst euro’s van nu tonen in plaats van een toekomstvoorspelling, helpt uiteindelijk bij uitleg van wat de maandelijkse uitkering kan worden.”

Volgens het ABP en het APG vindt 80% van de gebruikers de blik op de eigen pensioenpot nuttig en wil dit deel ook doorklikken naar meer informatie. Een veel hoger percentage dan bij nieuwsbrieven of huidige pensioenoverzichten. Beuken: „Dat inzicht is pure winst in een pensioenbewusteloos land als de onze.”

Doodknuffelen

Volgens marketing-directeur van APG Raoul Willms moet er voor gewaakt worden dat het overzicht niet toch ingewikkeld wordt, door bijvoorbeeld toch verwachte rendementen al te tonen. „Als we de kennis van de sector hierop loslaten, dan knuffelen we dit eenvoudige overzicht dood.”

Beuken vult aan: „Het overzicht moet in één keer te begrijpen zijn. Als we alle ingewikkelde informatie en disclaimers erbij vermelden, dan haken deelnemers af. We moeten niet te secuur willen zijn, want het gaat de deelnemer niet om het laatste dubbeltje.”