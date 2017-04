Qualcomm geeft ruime prognose

Qualcomm is in een juridisch gevecht verwikkeld met Apple over patenten, waarvan de uitkomsten onduidelijk zijn. Dat zorgde voor een prognose van een winst per aandeel in een bandbreedte van 0,67 dollar tot 0,92 dollar. In het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar bedroeg de winst per aandeel 0,50 dollar. Dat komt neer op een resultaat van 749 miljoen dollar.

De omzet kwam uit op 5 miljard dollar. Technologiebedrijf BlackBerry won onlangs een patentzaak tegen Qualcomm. Als gevolg daarvan moet de chipmaker ruim 800 miljoen dollar betalen. Qualcomm benadrukte dat de omzet exclusief de boete uit zou zijn gekomen op circa 6 miljard dollar, in lijn met de analistenconsensus.

Qualcomm kocht vorig jaar zijn Nederlandse branchegenoot NXP voor 43 miljard euro.