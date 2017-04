Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Winst- en omzetdaling voor American Express

16 min geleden

NEW YORK (AFN) - American Express heeft heeft zijn winst en omzet in het eerste kwartaal zien terugzakken. De creditcardmaatschappij, die het sinds halverwege vorig jaar zonder zijn voormalige belang in Costco Wholesale moet doen, wist wel te profiteren van toegenomen koopjesgedrag van zijn klanten. Veel creditcardhouders zwaaiden vaker met hun pasje.