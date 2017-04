Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Oproep afschaffen belastingdeals multinationals

58 min geleden

DEN HAAG - Nederland moet belastingafspraken met multinationals afschaffen. Die oproep doen maatschappelijke organisaties verenigd in Tax Justice NL donderdag vooruitlopend op een debat in de Tweede Kamer over de kwestie.