Sterk kwartaal voor DeGiro

"Voor ons is 2017 op meerdere vlakken goed begonnen. Naast de robuuste groeicijfers hebben we aanzienlijke stappen gemaakt in de gebruiksvriendelijkheid en uitbreiding van onze dienstverlening", zegt directeur Gijs Nagel.

Winst

DeGiro heeft het eerste kwartaal ook met winst afgesloten, maar geeft geen exacte winstcijfers. Wel meldt de internetbroker dat het aantal rekeningen van klanten met 74% toenam tot 173.281. Van de nieuwe klanten kwam 65% uit het buitenland. De concurrent van BinckBank zag het aantal transacties met 64% groeien tot 3,6 miljoen.

DeGiro is inmiddels actief in 18 landen en wil uitgroeien tot de grootste online broker van Europa. De prijsvechter heeft inmiddels ook een kantoor geopend in Hongkong.