Aanslagpleger op bus Borussia Dortmund gokte op koersval

Door de aanslag van vorige week liep de Spaanse verdediger Marc Bartra van Dortmund verwondingen op. Borussia Dortmund opende de dag na de aanslag op de beurs flink lager, maar de koers herstelde zich in de loop van de dag. Een dag later ging de winst echter weer ruimschoots verloren, na de pijnlijke thuisnederlaag tegen AS Monaco.

De verdachte verbleef op de dag van de aanslag in hetzelfde hotel als de spelers van Dortmund en kon precies in de gaten houden wanneer de spelersbus richting het stadion vertrok. Onderweg naar het stadion voorafgaand aan het Champions Leagueduel tegen AS Monaco ontplofte de bom in een heg langs de weg.

De man zal volgens het Duits Openbaar Ministerie onder meer poging tot moord en toebrengen van ernstig lichamelijk letsel ten laste worden gelegd. De verdachte is door een speciaal arrestatieteam van de politie ingerekend. Vrijdagochtend zou er in verband met de zaak nog een politieactie gaande zijn in vier verschillende panden in de deelstaat Baden-Württemberg. Honderden mensen van het Openbaar Ministerie en de politie werken aan het onderzoek.