Minitop legt nadruk op EU-eenheid bij brexit

Op zijn initiatief voerde hij vrijdag in het Catshuis overleg met zijn Deense collega Lokke Lars Rasmussen en de Ierse premier Enda Kenny. De drie landen hebben een gemeenschappelijk belang in de onderhandelingen: ze hebben allemaal zeer nauwe handelsbetrekkingen met Groot-Brittannië en dus veel te verliezen.

Het is belangrijk dat de status van EU-burgers en bedrijven in Groot-Brittannië als eerste geregeld wordt, zei Rutte. In deze eerste fase moeten ook de financiële zaken en grenszaken worden geregeld. Daarna kan volgens hem pas gekeken worden naar een nieuwe relatie met de Britten. Hij verwacht ,,lange en complexe onderhandelingen''.

,,Gezien de omvang van de handel tussen onze drie landen en de Groot-Brittannië is het zeer belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over deze zaken. We willen snel duidelijkheid voor het bedrijfsleven'', zei de Ierse eerste minister na afloop. ,,Onze drie landen kunnen in potentie de meeste schade ondervinden van de brexit en het is daarom goed om onze standpunten uit te wisselen'', aldus Rasmussen.