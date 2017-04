Miljardair Soros aan tafel met  Juncker

De voorzitter en vicevoorzitter van de Europese Commissie bespreken met Soros ,,de politieke en juridische ontwikkelingen” in Hongarije, aldus een woordvoerster vrijdag.

Timmermans spreekt maandag al CEU-rector Michael Ignatieff, blijkt uit zijn agenda. De commissie onderzoekt of er juridische stappen tegen de regering van Victor Orbán mogelijk zijn. Een aantal recente maatregelen lijkt op gespannen voet te staan met EU-regelgeving. Zo lijkt de nieuwe onderwijswet een poging te zijn om de Engelstalige universiteit te sluiten.

Ook andere kwesties roepen vragen op, zoals het asielbeleid en nieuwe regels voor de financiering van maatschappelijke organisaties. Een anti-EU-vragenlijst die onlangs onder de bevolking is verspreid valt evenmin goed in Brussel.

In tegenstelling tot Polen is Hongarije echter wel bereid tot ,,een politieke dialoog” met de EU-instellingen. De Hongaarse ministers Sándor Pintér (Binnenlandse Zaken) en László Trócsányi (Justitie) spreken woensdag in Brussel met EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Binnenlandse Zaken).

Timmermans zei eerder in april dat de commissie eind deze maand een besluit neemt over eventuele stappen tegen Hongarije. Woensdag debatteert hij in het Europees Parlement over de stand van zaken.