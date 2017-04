De Amerikaanse centrale bank, de FED, legt Deutsche Bank een boete van in totaal $156,6 miljoen op voor diverse overtredingen. Eind vorig jaar trof de Duitse bank al een schikking van $7,2 miljard met de Amerikaanse justitie voor de verkoop van pakketten met rommelhypotheken aan beleggers door dochter MortgageIT.

Chatrooms

Deutsche Bank moet de FED nu $136,9 miljoen betalen vanwege ‘onveilige en ongewenste praktijken’ op de internationale geldmarkt. De centrale bank constateerde dat handelaren van Deutsche via chatrooms informatie over posities in de valutahandel met collega’s van andere banken uitwisselen. Volgens de FED is ook de interne controle op dergelijke misstanden op de handelsvloer slecht.

De FED deelde daarnaast een boete van $19,7 miljoen uit omdat Deutsche Bank niet voldoet aan de Volcker-wetgeving. De naar de voormalige FED-president Paul Volcker vernoemde wet verbiedt riskante transacties die banken doen voor eigen rekening.