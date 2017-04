premium

Holland Casino naar rechter om stakingen

22 min geleden

HOOFDDORP (AFN) - Holland Casino stapt naar de rechter nadat vrijdag een vestiging in Leeuwarden zijn deuren moest sluiten omdat een deel van het personeel het werk had neergelegd. Het staatsgokbedrijf spant een kort geding aan tegen de vakbonden die actie voeren uit onvrede over de nieuwe cao. In het kort geding, dat zaterdagmiddag dient, eist het casino dat komende acties enkele uren vooraf worden aangekondigd.