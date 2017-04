IMF-leden streven naar 'eerlijke' handel

Bij die halfjaarlijkse top van ministers van Financiën en centralebankpresidenten verdween de traditionele waarschuwing tegen protectionisme uit de slotverklaring, zoals vorige maand ook gebeurde bij de vergelijkbare top van de G20. Die koerswijziging is ontstaan onder druk van de nieuwe Amerikaanse regering, die vindt dat de Verenigde Staten de dupe zijn van een oneerlijk handelssysteem en die met haar 'America First'-opvattingen de vrees voor handelsoorlogen heeft aangewakkerd.

De IMF-landen hielden het er zaterdag op dat ze de bijdrage van handel aan hun economie willen ,,versterken''. IMF-topvrouw Christine Lagarde verwees in een toelichting echter naar de beleidsagenda van het IMF, die door alle landen is aangenomen. Daarin waarschuwt het fonds wel dat protectionisme alleen verliezers kent.

De Mexicaanse centralebankpresident Agustín Carstens, die de vergaderingen voorzat, noemde protectionisme na afloop een ,,ambigu'' begrip. ,,Er is geen enkel land zonder handelsbelemmeringen. In plaats van vast te stellen wat protectionisme betekent, hebben we geprobeerd een constructieve, positieve balans te vinden. Het uiteindelijke doel is om de voordelen van handel te benutten. Iedereen is het erover eens dat we daarvoor eerlijke en open handel nodig hebben.''