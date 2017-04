Jumbo zet vakbond op straat

„We gaan een eigen arbeidsvoorwaarden regeling opzetten met onze eigen ondernemingsraad”, zegt financieel topman Ton van Veen.

Volgens Van Veen is Jumbo niet over een nacht ijs gegaan. „We hebben er lang over nagedacht, maar de vakbonden zijn al weggelopen voor de onderhandelingen goed en wel zijn begonnen en willen niet meer aan tafel komen, ondanks talloze uitnodigingen. Ook willen ze afspraken van vorig jaar niet nakomen.”

De bonden eisen een loonsverhoging van 2,5% en lagere werkdruk. „We willen pas onderhandelen als Jumbo bereid is onvoorwaardelijk over de eisen te spreken. Anders gaan de acties door”, zegt Debbie van Leiden van FNV.

Meer lezen? ’Grotere stem medewerkers’ (Premium)