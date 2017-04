AEX piekt op Franse vleugels

De AEX-index sloot 2,3% hoger op 523,73 punten, een aanscherping van de piek die eerder deze maand werd neergezet. De MidKap steeg eveneens 2,3 procent, tot 767,53 punten. De beurs in Parijs dikte maar liefst 4,1 procent aan terwijl Londen 2,2 procent won. In Frankfurt toonde de DAX een plus van 3,4 procent.

De sociaal-liberaal Emmanuel Macron en Marine Le Pen van het nationalistische Front National staan in de beslissende tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen tegenover elkaar. Volgens verschillende peilingen is de pro-Europese Macron de gedoodverfde winnaar van de beslissende tweede ronde.

Aandelen van banken en verzekeraars waren flink in trek. Zo behoorden in de AEX de aandelen ING (plus 6 procent), ABN AMRO (plus 5,9 procent) en NN (plus 4,5 procent) tot de grootste winnaars.