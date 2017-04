Parkeren bij vliegveld peperduur

Dit blijkt uit een inventarisatie van Vliegveldinfo.nl op zestien luchthavens, waar Nederlanders gebruik van maken. Vandaag worden de resultaten gepresenteerd. „Het gemiddelde inrijtarief voor een week langparkeren in Nederland is 60 euro, in België 78 euro en in Duitsland 47 euro”, zegt onderzoeker Guus Wantia.

Nieuwe trend

Stukken goedkoper is volgens hem om vooraf online een parkeerplaats te reserveren, hoewel dat kort voor vertrek vaak niet meer mogelijk is. „Een nieuwe trend is dat veel luchthavens voor parkeren hogere tarieven rekenen in drukke periodes zoals vakanties.”

Inkomsten uit parkeren, winkels, horeca en vastgoed zijn op bijvoorbeeld Schiphol veel winstgevender dan luchtvaartgebonden activiteiten. „De passagier wordt als melkkoe gezien. De basisticketprijs lijkt vaak laag, maar er komt van alles bij. Parkeren is één van die oplopende kostenposten”, aldus Wantia.

Voordeliger

Hij raadt vliegtoeristen aan om ook de mogelijkheden van ’ParkFlyRent’ en ’ParkSleepFly’ te bekijken in de directe omgeving van een vliegveld. „Gratis parkeren in ruil voor het verhuren van je auto of voor een hotelovernachting, inclusief transfer. Parkeren buiten het luchthaventerrein is altijd voordeliger.”

Het duurst is parkeren op Brussels Airport (99 euro per week), gevolgd door Luik en Schiphol. Het goedkoopst zijn Münster (27 euro per week) en Düsseldorf. Ook Eelde en Weeze scoren goed.