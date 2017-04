Whirlpool komt met winstwaarschuwing

Whirlpool rekent nu op een aangepaste winst per aandeel van 14,75 tot 15,50 dollar, waar eerst nog werd gerekend op 15,25 tot 16,25 dollar. Afgelopen kwartaal kwam dit resultaat uit op 2,50 dollar, tegen 2,63 dollar in dezelfde periode vorig jaar. Whirlpool deed naar eigen zeggen wel goede zaken in Noord- en Latijns-Amerika. De totale omzet van het concern ging op jaarbasis wel vooruit, van 4,6 miljard dollar tot 4,8 miljard dollar.