FresQ vangt bot bij rechter

De erkenning is namelijk nodig voor het ontvangen van Europese steun op grond van de gemeenschappelijke marktordening. Volgens de rechter kan FresQ ,,grove nalatigheid" worden verweten, omdat het zich niet hield aan de erkenningscriteria, zoals het bundelen van de verkoop van de gehele productie.

Een van de telers profiteerde volgens de rechter ,,onevenredig" veel van het samenwerkingsverband. Deze teler oefende als bestuurder van FresQ ook invloed uit op de producentenprijzen en het verdelen van het geld uit Brussel. Volgens de rechter had geen van de andere telers zicht op wat er gebeurde. FresQ is overigens in liquidatie.

Nederland stapte eerder tevergeefs naar de Europese rechter om het besluit van Brussel om het EU-landbouwgeld terug te vorderen terug te draaien. FresQ zou het geld onder meer hebben gebruikt voor het bedrukken van verpakkingen. Daarvoor waren de subsidies niet bedoeld, vond het dagelijks bestuur van de EU.