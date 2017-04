Dat hebben bestuurders van Saudi Arabian Oil Co. gemeld volgens de Wall Street Journal.

Het bedrijf is nu in handen van de staat, maar gaat straks naar de beurs. Onder staatsbeheer is het concern, dat drijft op de enorme voorraad olie, niet $2 maar hooguit $1,5 biljoen waard, zo hebben bronnen gemeld aan de Wall Street Journal.

Uit olie

De Saudische overheid gaat in 2018 jaar tot 5 procent van de aandelen in Aramco verkopen. De opbrengst moet worden gestoken in vernieuwing van de infrastructuur nu het land minder afhankelijk van olie zegt te willen worden.