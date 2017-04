Revolte sluimert op AVA Credit Suisse

Het geduld van meerdere grootaandeelhouders lijkt op met de hoogste leiding van Credit Suisse. De twee jaar geleden aangestelde ceo Tidjane Thiam krijgt nog even respijt met zijn reorganisatie en heroriëntatie van het financiële instituut uit Zwitserland. Maar voor de herbenoeming van voorzitter Urs Rohner en vicevoorzitter Richard Thrornburgh van de Raad van Commissarissen hangt vrijdag een opstand in de lucht.

Enkele grote aandeelhouders houden Rohner verantwoordelijk voor de resultaten die sinds zijn aantreden alleen maar verslechteren. Vorig jaar dook Credit Suisse met een verlies van €2,5 miljard voor het tweede jaar op rij in de rode cijfers vanwege een schikking met de Amerikaanse justitie. In 2015 werd al een verlies van €2,7 miljard geleden. Het einde aan justitiële zaken tegen Credit Suisse is nog niet in zicht. Onder het bewind van Rohner halveerde de waarde van het aandeel in de bank, naar zo’n €15. De €10,09 van afgelopen zomer was het dieptepunt.

Dat de Raad van Bestuur tóch beloond wordt met flinke bonussen leidde vorige week tot grote ophef. De grootste aandeelhouders beklaagden zich bij Thiam over de variabele beloningen van in totaal €11,4 miljoen bovenop zijn basissalaris van €2,7 miljoen. De raad van bestuur verzocht de RvC daarop hun bonussen met 40% te korten, met bijna €28 miljoen naar €67,4 miljoen.

Ethos Services, die voor meerdere Zwitserse pensioenfondsen belegt en leden van stemadvies voorziet, vindt dit niet voldoende. „Dit is nog altijd een hoge beloning voor de slechte financiële resultaten over 2016”, aldus Ethos, van wie de leden gezamenlijk zo’n 3% van de aandelen van Credit Suisse in handen hebben. „De beloning voor de ceo is nog altijd 2,3 keer zijn basissalaris. Wij vinden dat er geen bonussen over 2016 uitgekeerd moeten worden.” Ook International Shareholder Services en Glass Lewis hebben zich in dergelijke bewoordingen uitgelaten en een negatief stemadvies over de herbenoeming van Rohner uitgegeven.

Analisten zijn vooralsnog wat milder over Credit Suisse. Bij Kepler Cheuvreux en UBS wordt gerekend op meevallende cijfers uit het eerste kwartaal van dit jaar, die woensdag bekend worden. Zij verwachten dat het plan om kapitaal op te halen door de Zwitserse tak van Credit Suisse naar de beurs te brengen wordt afgeblazen. Bankenanalist Tomas Kinmonth van ABN Amro verwacht dat dit veel ongeruste beleggers ook kan geruststellen: „Credit Suisse richt zich met de nieuwe strategie op Azië, maar daar blijkt het lastig om hoge winsten te maken. Aandeelhouders maken zich zorgen wat er overblijft als de hoge winsten uit Zwitserland weg zouden zijn.”