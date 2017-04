Meer en omzet en winst voor Fiat Chrysler

De 1,1 miljoen wagens die Fiat Chrysler in de periode van januari tot en met maart verkocht, waren goed voor een omzet van 27,7 miljard euro. Dat is 4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst viel met 641 miljoen euro ruim een derde hoger uit dan in het eerste kwartaal van 2016.

De opbrengsten in Noord-Amerika, veruit de belangrijkste regio voor Fiat Chrysler, bleven nagenoeg stabiel. In de regio waar Europa toe behoort, werd een groei behaald van bijna 12 procent. Alleen in Latijns-Amerika gingen de zaken nog beter met een omzettoename van 27,5 procent, mede dankzij gunstige wisselkoerseffecten.