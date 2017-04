ECB laat rentetarieven ongemoeid

De ECB hanteert sinds maart vorig jaar de huidige zeer lage renteniveau's om een deflatiescenario te voorkomen en de economie in de Europese Unie (EU) te stimuleren.

Het maandelijkse opkoopprogramma van obligaties is zoals eerder al door de ECB aangekondigd deze maand verminderd van €80 miljard naar €60 miljard met een looptijd tot ieder geval het einde van dit jaar.

Volgens economen van BNP Paribas zal ECB-voorman Mario Draghi bij de toelichting om 14.30 uur de boodschap blijven herhalen dat een vermindering van het stimulerende beleid nog te vroeg komt, maar wel de mogelijkheid open laten om dit in de loop van het jaar alsnog te gaan doen.

Zij houden er nog steeds rekening mee dat de depositorente in september van dit jaar zal worden verhoogd mits de economische groei gedurende 2017 boven de trend blijft en de kerninflatie begint te stijgen.

Economen bij ABN Amro voorzien ook dat Draghi in zijn communicatie naar de markt toe zal blijven benadrukken er nog niet voldoende vertrouwen in te hebben dat het inflatiepad van duurzame aard is.

Vanmiddag vanaf half drie geeft Draghi een toelichting op het rentebesluit dat om kwart voor twee naar buiten wordt gebracht.

Tweets over ECB OR Draghi from:MartinVisser OR from:DFT OR from:dorinde_m