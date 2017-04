S&P scherpt record aan

De S&P500 steeg rond 18.00 naar een stand van 2396 punten, een winst van 0,2%. De Dow Jones-index kreeg met een plus van 0,2% op 21034,65 het recordniveau weer dicht in zicht.

Beleggers in de VS voelden zich gesteund door het nieuws dat de Amerikaanse regering zoals verwacht het mes wil gaan zetten in de winstbelasting van bedrijven.

Verder is er optimisme over het verloop van het lopende Amerikaanse cijferseizoen met veel bedrijven die beter hebben gespresteerd dan verwacht over het eerste kkwartaal en ook overwegend positief zijn over de vooruitzichten.