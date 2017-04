Bank of Japan snijdt in inflatieverwachtingen

De centrale bank verlaagde de inflatieprognose voor het fiscale jaar dat deze maand is begonnen van 1,5 procent naar 1,4 procent. Dat doel wordt overigens pas bereikt aan het einde van het boekjaar, dus rond april 2018. De verwachting voor komend jaar bleef 1,7 procent, terwijl de BoJ in het jaar daarna een inflatiepeil voorziet van 1,9 procent.

De Bank of Japan hield zijn monetaire beleid onveranderd. Zo handhaafde het de geldende rentetarieven en zijn enorme stimuleringsprogramma. Die werden eerder ingevoerd als wapen tegen de aanhoudend lage inflatie in de derde economie van de wereld.

Over de economische groei in Japan werd de centrale bank iets positiever. Die laat dit jaar naar verwachting een groei zien van 1,6 procent, waar eerder werd gerekend op 1,5 procent. Volgend jaar groeit de Japanse economie mogelijk met 1,3 procent, waar eerder werd gesproken over 1,1 procent. Voor het fiscale jaar 2019 staat nu met potlood een groei van 0,7 procent.