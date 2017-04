Hongkong omarmt Zwitserse horloges

Volgens de federatie van Zwitserse horlogebedrijven was de maand maart goed voor een groei van 7,5 procent. Dit kwam vooral doordat de maand maart dit jaar twee werkdagen meer telde dan in 2016. Verder was de vergelijkingsbasis gemakkelijker gelet op de exportval met 16 procent een jaar geleden.

De stijgende vraag naar uurwerken van Rolex, Omega of Cartier is goed nieuws voor Zwitserland. De export van het land is voor circa een tiende afhankelijk van de horloges. Naast de stijgende vraag vanuit Hongkong werden er ook meer horloges naar China en de Verenigde Staten verscheept.