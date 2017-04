Dat meldt Reuters donderdagmiddag. Met het geld van het bankenconsortium wil de luchtvaartmaatschappij schulden afbouwen en aandelen terugkopen om zijn positie te versterken.

Bovendien wordt daar mee het bod op de Spaanse concurrent Abertis gestand gedaan. De combinatie zou een marktwaarde van €35 miljard hebben.

Volgens Reuters zijn in ieder geval Citibank en Credit Suisse aan boord als kredietverstrekker, UniCredit en Intesa met BNP doen ook mee.

Banenverlies

Het concern staat op omvallen. Vakbonden en management werden het eerder wel eens over het plan waarbij honderden banen verloren zouden gaan.

Verder zou personeel, in totaal zo'n 12.500 man, genoegen moeten nemen met een lager salaris. Een eerder plan waarbij 2000 banen zouden verdwijnen stuitte eerder op weerstand van de vakbonden.

De goedkeuring was onder meer nodig voor de herkapitalisatie van in totaal 2 miljard euro, inclusief 900 miljoen euro aan nieuwe financiering.

Aandeelhouders

De Italiaanse overheid voelt zich niet geroepen om de luchtvaartmaatschappij te nationaliseren.

Een van de aandeelhouders is Etihad Airways. De maatschappij uit Abu Dhabi kocht in 2014 een belang van 49 procent in Alitalia, maar is niet in staat gebleken het tij voor de noodlijdende maatschappij te keren.

Volg financieel nieuws gratis via WhatsApp, meld hier even aan