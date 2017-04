Air France KLM kan fluiten naar geld Alitalia

Voor de Italiaanse luchtvaartmaatschappij, die in de afgelopen decennia geen winst maakte, werd gisteren faillissement aangevraagd. Alitalia is net uit een Transatlantische joint venture met Air France KLM en het Amerikaanse Delta gestapt, en moest daarvoor nog een afkoopsom betalen van €30 miljoen, zo meldt een hoge bron in Parijs aan De Telegraaf. „Het ligt aan de nieuwe kapitaalinjectie of de afkoopsom nog betaald wordt”, benadrukt de bron.

Te vroeg

Air France KLM wil niet reageren op het bankroet. „Het is nog te vroeg om de gevolgen voor de joint venture met Delta te overzien”, zegt een woordvoerder. KLM en Alitalia hebben hun individuele samenwerking voor vluchten per 1 januari beëindigd, onduidelijk is of dat ook voor de financiële samenwerking geldt.

Alitalia is nu voor 51% in handen van een consortium van Italiaanse banken en zakenlieden. De Arabische luchtvaartmaatschappij Etihad, tot voor kort partner van Air France KLM, bezit de overige 49%.

Geldkraan dicht

Etihad wil niet meer investeren in Alitalia, verklaren ingewijden rondom de luchtvaartmaatschappij. De geldkraan is dichtgedraaid door de overheid in Abu Dhabi. Daarbij zou Etihad bij een herkapitalisatie over de grens van 49% schieten en dat is als niet-Europese partij niet toegestaan.

Als redder is nu het Duitse Lufthansa in beeld, wat de situatie extra pijnlijk maakt voor Air France KLM. Een fusie tussen de Nederlanders met Alitalia ketste ooit af door tegenwerking van de Italiaanse politiek. Dit kostte KLM samen met een aantal herkapitalisaties een kleine €600 miljoen. Daar komt ook het verlies van toekomstige passagiers bij, die straks reizen via Lufthansa en partners.

Mislukte herstart

„In 2017 maakt Alitalia winst”, waren de gevleugelde woorden van topman James Hogan van Etihad bij de start van de investering in Alitalia, de zoveelste doorstart van de luchtvaartmaatschappij. Maar na nog geen 2,5 jaar is de herstart weer mislukt. Daarmee is weer ruim €1 miljard verdampt, los van de verliezen die de afgelopen jaren werden geleden.

Hogan liet zich voor het belang in Alitalia dwingen door de overheid van Abu Dhabi, die goede connecties heeft met autoconcern Ferrari, vanwege de Formule 1. Zulke connecties heeft ook bestuurslid Luca Cordero di Montezemolo, de oud-topman van Ferrari. Hij houdt sinds 2012 als vicevoorzitter van geldschieter UniCredit een bestuurszetel bij Alitalia bezet.

Ruim twee jaar geleden legde het eigenaarsconsortium, waar UniCredit en Intesa Sanpaolo deel van uitmaken, €598 miljoen neer om Etihad als mede-eigenaar aan boord te krijgen.

De twee banken hadden met elk een zetel in het bestuur het lek bij de nationale luchtvaarttrots niet kunnen dichten. Hun grens lijkt bereikt nu de Italiaanse bankensector een probleem van €360 miljard aan leningen, die Italiaanse bedrijven en consumenten vermoedelijk nooit meer terugbetalen, niet meer kan wegmoffelen.

Ook voor de Italiaanse overheid raken de middelen op om alle probleembanken en -bedrijven te redden. Door de staatsschuld van €2218 miljard, 132,6% van het bruto binnenlands product (bbp), bereikt het land langzaam de junkstatus.