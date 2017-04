'Beleggers staan minder goede tijden te wachten'

Bogle, die een carrière van 66 jaar achter de rug heeft, constateert dat beleggers wel erg optimistisch over de regering Trump zijn. ,,De vraag is wel hoeveel van zijn belasting- en hervormingsagenda realiteit wordt. Mijn gevoel is dat een toename van de welvaartsverschillen in de VS slecht is voor de maatschappij en de markten. Wij hebben nu een strijd tussen de korte en lange termijn. De korte is positief en de lange negatiever."

Bogle verwacht voor de komende jaren historisch gezien lage rendementen voor zowel aandelen als obligaties. Toch raadt hij af met beleggen te stoppen. ,,De eerste regel is dat nooit te doen. De tweede regel is dat vooral jongere beleggers een marktdaling zouden moeten toejuichen. Als je iedere maand een bepaald bedrag inlegt, koop je immers tegen steeds lagere prijzen."