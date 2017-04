Advertentie-inkomsten helpen Google vooruit

De opbrengsten van Google kwamen uit op $24,5 miljard, oftewel 22% procent meer dan in dezelfde periode in 2016. De operationele winst ging daarbij vooruit tot $7,6 miljard (van $6,2 miljard) in het eerste kwartaal van 2016.

Alphabet omvat naast Google ook nog een reeks kleinere internetondernemingen. Het concern heeft de indruk dat investeringen verspreid over al die bedrijfjes zijn vruchten afwerpen.

De totale omzet van Alphabet lag ruim een vijfde hoger op $24,8 miljard. Onder de streep resteerde uiteindelijk $5,4 miljard, waar een jaar terug nog een nettowinst van $4,2 miljard werd behaald.