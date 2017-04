Afzetprijzen industrie flink omhoog

De prijsstijging is iets kleiner dan een maand eerder, toen een toename van 11,5 procent op jaarbasis in de boeken werd gezet. De ontwikkeling van de afzetprijzen hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Die was in maart bijna 40 procent duurder dan een jaar eerder.

Vooral de prijzen van de aardolie-industrie waren in maart fors hoger. Exclusief de aardolie-industrie was in maart de prijsstijging in de industrie bijna 7 procent.

Olieprijs

De prijzen van de producten van de chemische industrie waren ruim 19 procent hoger dan een jaar eerder, aldus het CBS. Ook in deze bedrijfstak hangt een hogere olieprijs samen met hogere afzetprijzen. Producten van de basismetaalindustrie waren ruim 15 procent duurder dan een jaar eerder, door een grotere vraag en relatief lage voorraden.

Ook de prijzen van producten van de voedingsmiddelenindustrie, de metaalproducten-, de auto- en de rubber- en kunststofindustrie lagen hoger dan een jaar eerder. Dat hangt volgens het statistiekbureau onder meer samen met de prijsontwikkeling van agrarische grondstoffen en metalen. De prijzen in de machine-industrie waren daarentegen lager dan een jaar eerder.