Druk op diabetes-medicijn Sanofi houdt aan

46 min geleden

PARIJS (AFN) - De Franse farmaceut Sanofi is somber gestemd over de opbrengsten van diabetes-medicijn Lantus. Sinds het octrooirecht op Lantus in 2015 verviel, lopen de verkopen van het middel al terug. Maar voor de rest van het jaar wordt een versnelling van de omzetdaling voorzien, zo waarschuwde het concern vrijdag.